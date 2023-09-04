В Венгрии заявили, что сохранят соглашения с Россией в сфере энергетики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что его страна не поддастся никакому давлению извне

БУДАПЕШТ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии сохранит соглашения с Россией в области энергетики, будет вести с ней необходимые переговоры и не поддастся никакому давлению извне по этим вопросам. Такую позицию изложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая в Будапеште на встрече с венгерскими послами в других странах.

"Мы сохраним энергетические соглашения [с РФ], которые требуются для функционирования [экономики] Венгрии, и будем вести необходимые для этого переговоры. По этому поводу будут дискуссии, но мы не уступим никакому давлению", - отметил он, излагая основные принципы внешней политики страны на предстоящий период.

Глава МИД также подтвердил, что венгерское правительство намерено сохранить открытыми каналы связи с Россией, в том числе для поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта. "Мы по-прежнему считаем, что для достижения мира [на Украине] нужно продолжать диалог с Россией. Закрытие каналов связи приведет к тому, что исчезнет сама надежда на мир. Поэтому мы сохраним открытыми каналы связи с Россией", - сказал он.

Сийярто также выступил против рестрикций в отношении РФ, которые, по его мнению, вредят самим европейцам. "Политика санкций провалилась, она потерпела неудачу и принесла неприятности Европе", - подчеркнул он.

Коснувшись ситуации на Украине, министр напомнил, что власти этой страны продолжают нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье, лишая его возможности вести обучение в местных школах и вузах на родном языке. "Мы говорили об этом повсюду, но наши союзники, наши друзья, наши коллеги из стран Евросоюза отказывались это признавать", - заявил он. В связи с этим Сийярто в очередной раз предупредил, что до тех пор, пока в Закарпатье не будут восстановлены права венгерской общины, Венгрия не поддержит начало переговоров по вопросу о присоединении Украины к ЕС.

Венгерское правительство готово к тому, что на него будет оказано серьезное давление, и не намерено менять свою позицию по поводу украинского конфликта. Оно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но не собирается поставлять туда вооружения и способствовать продолжению военных действий. "Мы не несем никакой ответственности за это, и никто не может требовать от нас, чтобы мы за это расплачивались. Поэтому мы по-прежнему отказываемся участвовать в этой войне", - отметил глава МИД.