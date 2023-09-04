Путин заявил о готовности РФ вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно беднейшим странам

Президент РФ ранее сообщал, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Москва готова месте с Анкарой и Дохой поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

"Готовы вместе продвигать [инициативы] - как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]", - сказал он.

Ранее Путин сообщил, что РФ организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия, по его словам, рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе.