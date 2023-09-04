"Атоммаш" отгрузил корпус ядерного реактора для 2-го энергоблока строящейся Курской АЭС-2

Его создали на базе ВВЭР-1200

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в Волгодонске Ростовской области отгрузил корпус ядерного реактора для второго энергоблока строящейся Курской АЭС-2. Об этом сообщили в пресс-службе "Атоммаша".

"С производственной площадки "Атоммаш" машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом" отгружен корпус атомного реактора нового типа - ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Оборудование предназначено для второго энергоблока Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что корпус российского реактора ВВЭР-ТОИ создан на базе ВВЭР-1200. "Атомные реакторы нового типа обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям. Оборудование изготовлено из безникелевой стали и соответствует требованиям МАГАТЭ в области безопасности", - уточнили на предприятии. Его корпус весит 340 тонн. Отправка будет идти с помощью водного и наземного транспорта.

Новейшая станция, сооружаемая в Курской области, укрепит энергетическую безопасность Центрального федерального округа. Курская АЭС-2 поэтапно заместит энергоблоки действующей Курской АЭС, построенной во времена СССР. Новый проект отвечает всем современным российским и международным требованиям в области безопасности ядерной энергетики. Проектирование и строительство станции осуществляет инжиниринговый дивизион "Росатома".

Ранее генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Игорь Котов сообщал журналистам о том, что в 2023 году предприятие впервые в истории мирового атомного машиностроения произведет корпуса сразу для пяти ядерных реакторов, а также парогенераторы для АЭС разных стран.

"Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион Росатома. Является поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения.