Япония представила ВТО контраргументы на введенное КНР эмбарго на японские морепродукты

Японский МИД сообщил, что Токио разъяснил безопасность сброса в океан очищенной воды

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Япония представила Всемирной торговой организации (ВТО) свои контраргументы на решение Китая приостановить импорт японских морепродуктов после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил японский МИД.

"31 августа Китай уведомил ВТО о чрезвычайных мерах в отношении своего решения приостановить импорт всех продуктов водного происхождения (морепродуктов - прим. ТАСС) из Японии. В ответ на это 4 сентября Япония представила в ВТО свои контраргументы в письменной форме", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, Токио разъяснил безопасность сброса в океан очищенной воды, отметив, что проводит соответствующий мониторинг. "Приостановка импорта Китаем является совершенно неприемлемой", - отмечается в сообщении МИД, в котором также содержится призыв к Пекину немедленно отменить эти меры.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа компания TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня она объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали об инцидентах в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.