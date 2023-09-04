ЛДПР осенью внесет в Думу законопроект для устранения дефицита кадров на предприятиях

Как сообщили в партии, документом предлагается открывать на предприятиях собственные учебные центры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР в осеннюю сессию внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, нацеленный на устранение дефицита рабочих кадров на предприятиях посредством открытия там учебных центров. Об этом ТАСС рассказал депутат от ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"За последнюю неделю делегация ЛДПР объехала несколько крупных промышленных центров за Уралом, включая Абакан, Улан-Удэ, Иркутск, Читу, теперь вот Екатеринбург, и везде одна и та же проблема - нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей", - рассказал Кошелев, находясь с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

В связи с этим, продолжил он, в осеннюю сессию ЛДПР будет разрабатывать законопроект, направленный на решение проблемы с рабочими кадрами посредством открытия на предприятиях собственных учебных центров. "По сути дела, мы пишем его совместно с наиболее передовыми предприятиями сразу нескольких отраслей, опираясь на их позитивный практический опыт. В частности, мы прорабатываем механизм создания на базе ключевых промышленных предприятий собственных учебных центров и техпрофучилищ", - подчеркнул депутат.

Он также уточнил, что для реализации такой инициативы потребуется государственная поддержка, которая бы позволила компенсировать предприятиям расходы на создание обучающего центра. Кроме того, будет предусмотрена централизованная грантовая поддержка для тех работодателей, которые готовы подключаться к подготовке особо востребованных кадров, заключил Кошелев.