На Кубани заявили, что засуха не привела к повреждению посевов и винограда

Жара в регионе начала спадать только с началом сентября

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Засуха, стоявшая на протяжении всего лета в Краснодарском крае, не повлекла за собой повреждение посевов пропашных и плодовых культур, а также винограда. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Повреждений нет", - сообщили в министерстве.

В этом году лето в Краснодарском крае было засушливым, неоднократно объявлялось штормовое предупреждение в связи с тем, что температура воздуха поднималась в пределах 40 градусов выше нуля, дули суховеи. Синоптики распространяли спецдоклады, где говорилось, что в ряде районов Кубани атмосферная засуха вызвала ускоренное созревание пропашных культур, ухудшение состояния посевов, оказала негативное влияние на рост и развитие плодовых культур, а также винограда. Жара в регионе начала спадать только с началом сентября.

В Краснодарском крае под будущий урожай 2023 сельскохозяйственного года были отведены около 1,8 млн га, преимущественно использованы семена отечественной селекции. В крае в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн.

В Краснодарском крае производится 42% всего российского вина. В 2022 году валовый сбор винограда в крае достиг максимального показателя за всю историю кубанского виноградарства и составил 283,2 тыс. тонн, или 41,5% от всего валового сбора винограда в России. Объемы производства вина в Краснодарском крае в 2022 году выросли на 17%, до 21,3 млн дал.