ЦБ выпустил памятную серебряную трехрублевую монету в честь юбилея Совета Федерации

Ее тираж составляет 3 тыс. единиц

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России 5 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 30-летию Совета Федерации РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты на матовом поле размещены рельефное изображение стелы из фойе здания Совета Федерации и выполненное в цвете изображение расположенных с двух сторон от стелы флагов Российской Федерации. По окружности имеется рельефная надпись: "Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации", внизу в две строки имеется надпись "30 лет".

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.