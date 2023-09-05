5 сентября, 07:22

ЦБ выпустил памятную серебряную трехрублевую монету в честь юбилея Совета Федерации

Ее тираж составляет 3 тыс. единиц

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России 5 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 30-летию Совета Федерации РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты на матовом поле размещены рельефное изображение стелы из фойе здания Совета Федерации и выполненное в цвете изображение расположенных с двух сторон от стелы флагов Российской Федерации. По окружности имеется рельефная надпись: "Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации", внизу в две строки имеется надпись "30 лет".

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация