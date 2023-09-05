ТПП предложила в пять раз снизить штраф за ошибки при оформлении иностранцев в гостиницах

По словам главы палаты Сергея Катырина, верхняя граница наказания за такие нарушения не должна превышать 100 тыс. рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ направила в Минэкономразвития России предложение о снижении размера штрафов для бизнеса за нарушения в сфере миграционного учета иностранцев в гостиницах. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Палата предложила пересмотреть размер установленных в статье 18.9 КоАП РФ ("Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства") штрафных санкций для юридических лиц в сторону кратного снижения, предусмотрев верхнюю границу такого наказания, не превышающую 100 тыс. рублей", - сказал он.

По действующему законодательству гостиницы и организации, оказывающие гостиничные услуги, обязаны выполнять несколько сложных действий, обеспечивая соблюдение правил миграционного учета. Это и проверка пребывающих иностранных граждан на законность нахождения в РФ, и фиксация сведений об иностранных гражданах до их обращения в органы миграционного учета, и представление в органы миграционного учета документов, необходимых для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, а в последующем и для снятия с учета, напомнил глава ТПП РФ.

Любое формальное невыполнение таких обязанностей или нарушение при подготовке документов влечет ответственность для юридических лиц по статье 18.9 КоАП РФ в виде штрафа, достигающего 500 тыс. рублей.

Вместе с тем, считает глава палаты, такие нарушения "не несут никакой общественной опасности", а выполнение перечисленных выше обязанностей требует от бизнеса значительных затрат, в том числе материальных.