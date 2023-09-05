Гутерриш призвал развитые страны вдвое увеличить финансирование зеленой энергетики

По словам генсека ООН, возглавить переход к возобновляемой энергетике должны лидеры по количеству выбросов

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны представить конкретные планы по двукратному увеличению финансирования к 2025 году перехода на возобновляемые источники энергии.

"Мы должны поставить более амбициозные задачи в сфере климата, чтобы страны решительно активизировали усилия для ограничения роста температуры и влияния на сам этот процесс, - сказал он, выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби. - Лидеры по количеству выбросов должны возглавить переход [к возобновляемой энергии]. Развитые страны должны взять на себя обязательства по достижению нулевых выбросов как можно ближе к 2040 году, а развивающиеся - как можно ближе к 2050 году при поддержке развитых государств".

Генсек подчеркнул, что пришло время отказаться от ископаемого топлива и вкладывать средства в "справедливый и равный переход" к возобновляемой энергии. "Нам необходимы заслуживающие доверия планы по отказу от угля к 2030 году от членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), к 2040 году - от остальных стран", - сказал Гутерриш. Административный глава мирового сообщества отметил необходимость амбициозных задач в области возобновляемой энергии в рамках усилий, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия.

По его словам, развитые страны должны представить "ясные планы по двукратному увеличению вложений в климатический переход к 2025 году" и, согласно взятым на себя обязательствам, предоставить "развивающимся странам в качестве поддержки в области климата 100 млрд долларов в год и полностью финансировать Фонд климата".