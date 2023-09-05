Кольская АЭС на треть увеличила выработку электроэнергии в августе

Последний раз такое перевыполнение фиксировалось в апреле 1998 года

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Кольская АЭС (филиал АО "Росэнергоатом" - электроэнергетического дивизиона Росатома) увеличила выработку электроэнергии на 200 млн кВтч в августе, более чем на 32% перевыполнив плановое задание. Последний раз такое перевыполнение фиксировалось в апреле 1998 года, сообщили в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС.

"Кольская АЭС в августе текущего года выдала в единую энергетическую систему страны 871,9 млн кВтч электроэнергии, превысив плановое задание 659,2 млн кВтч на 32,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз такое перевыполнение планового задания было в апреле 1998 года, а при производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 3,5 млн тонн углекислого газа. Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 3 и 4. На энергоблоке №2 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1 020 МВт.

Кольская АЭС расположена вблизи города Полярные Зори (Мурманская область). На станции действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья и самая северная АЭС в Европе. В 2019 году на станции завершилась масштабная модернизация энергоблоков первой очереди, позволившая на порядок повысить уровень их безопасности и продлить срок эксплуатации до 2033 и 2034 гг. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков.