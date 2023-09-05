Президент Индонезии призвал главу Всемирного банка создать справедливую финансовую систему

Она должна учитывать интересы развивающихся стран, уточнил Джоко Видодо

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что Всемирный банк (ВБ) поможет создать более справедливую финансовую систему. Об этом он заявил в понедельник во время встречи с президентом ВБ Аджаем Бангой в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Индонезия и другие развивающиеся страны возлагают большие надежды на то, что вы создадите глобальную финансовую систему, которая будет более справедливой для всех, особенно для развивающихся стран", - приводит газета Kompas слова Видодо.

Президент Индонезии считает, что Банга осознает критику в адрес Всемирного банка, в том числе со стороны генерального секретаря ООН, по поводу недостаточного внимания к интересам развивающихся стран, пишет издание. "Я хочу изучить потенциал сотрудничества Всемирного банка с Индонезией и АСЕАН, чтобы ответить на этот вызов", - заявил Видодо.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. Стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в различных областях, а также ряд региональных вопросов. По мнению местных наблюдателей, ключевыми темами на встрече могут стать кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море.