Эксперт заявила, что проактивная борьба банков с мошенниками дополнит усилия государства

По данным антимошеннической платформы "Мошеловка", самым популярным каналом связи мошенника с потенциальной жертвой остается телефонный звонок

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация банками собственных технологий защиты клиентов от мошенников дополнит законодательные меры в этой сфере, заявила ТАСС руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. По ее словам, проактивное выявление преступных схем, использующих методы социальной инженерии, позволит бороться в том числе со сценариями мошенничества, не прописанными в законе.

Компания "Тинькофф" объявила 30 августа о запуске сервиса, автоматически прерывающего телефонный разговор при признаках мошенничества, при этом если сервис не защитит от обмана, банк вернет похищенную сумму. Также летом 2024 года в РФ вступит в силу закон о противодействии хищению банковских средств: банки обяжут проверять поступления на признаки мошенничества и возмещать убытки, если операция совершена без согласия клиента.

"Мы уверены, что предусмотренный законом механизм возврата средств если не снизит, то замедлит рост объема краж со счетов россиян с помощью социальной инженерии. Однако часто жертва передает коды и пароли доступов, злоумышленники оплачивают какие-то покупки для себя, и жертве приходится доказывать, что она оплаченным не пользовалась. Сервис, который предлагает "Тинькофф", - хорошая попытка закрыть слабые места, учесть пробелы и защитить потребителя от подобных рисков", - сказала Лазарева.

Как сообщал "Тинькофф", новый сервис защиты от телефонных мошенников блокирует подозрительные транзакции с помощью фрод-мониторинга и искусственного интеллекта. Защита покрывает переводы денег мошенникам, раскрытие реквизитов карты, кодов доступа в приложение и интернет-банк, снятие денег в банкомате и другие способы потери денег под воздействием социальной инженерии.

Лазарева выразила надежду, что этому примеру последуют и другие банки, отметив, что такие сервисы решают проблему уязвимости самых разных групп населения. По ее словам, жертвами злоумышленников чаще всего становятся люди старшего поколения, однако с хищением средств сталкиваются и более "продвинутые" категории: экономисты, правоохранители и сами работники банков.

"Только повышением уровня финансовой грамотности и бдительности проблему не решить. Как не решить проблему грабежей, просто запирая дверь: всегда есть риск, что преступники выбьют окна или взломают замок. Поэтому устанавливают сигнализацию, страхуют имущество. Логично и потребителю финансовых услуг предоставлять выбор инструментов защиты своих денег, помимо собственных знаний и умений", - сказала она.

Мошенники освоили социальную инженерию

По словам Лазаревой, только в первом квартале 2023 года россияне перевели мошенникам 3,6 млрд рублей, при этом банкам удалось предотвратить хищение со счетов 911 млрд рублей.

Она рассказала, что, по данным созданной ОНФ антимошеннической платформы "Мошеловка", самым популярным каналом связи мошенника с потенциальной жертвой остается телефонный звонок - он фигурирует в 65,7% обращений обманутых граждан. При этом чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии.

"Телефонное мошенничество с использованием методов социальной инженерии уверенно лидирует - 50,5% среди всех видов мошенничества. В эту категорию мы относим звонки, в которых злоумышленники под различными предлогами пытаются выманить данные для доступа к средствам на банковской карте", - сообщила Лазарева.

Что касается закона о противодействии хищению средств с банковских счетов, первые испытания прописанной в законе системы защиты дают положительные результаты, говорит Лазарева. "По нашим данным, в одном из регионов уже тестируется пилот системы на базе крупного банка. Первые результаты вселяют оптимизм", - сообщила она.