В России продажи новых легковых авто и LCV в августе выросли в 2,3 раза

Они достигли 111,3 тыс. единиц

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в августе 2023 года увеличились на 131,5% по сравнению с августом прошлого года и достигли 111,3 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом продажи автомобилей в РФ за восемь месяцев текущего года возросли на 29,5% - до 610,6 тыс.

"По информации, предоставленной АО "ППК" о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам, август 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 131,5%, или на 63 198 штук, по сравнению с августом 2022 года и составил 111 272 автомобиля. За январь - август 2023 года рынок вырос на 29,5%", - отмечается в сообщении.

При этом, по информации комитета автопроизводителей АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи автомобилей в августе текущего года выросли на 42,3% по сравнению с показателем годом ранее и достигли 59,3 тыс. авто. Всего в январе - августе 2023 года рынок сократился на 4,3% - до 393 тыс. авто.

Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах таких марок, как BMW, Changan, Chery, Exeed, Evolute, Geely, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz vans, Mini, smart, Omoda.

Данные по брендам

Первое место августовского рейтинга занял "Автоваз", продажи которого в отчетном месяце выросли на 84%, до 33,3 тыс. авто. Всего за восемь месяцев продано 206,3 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте - китайская компания Haval, продажи которой в августе увеличились почти в 3,7 раза, до 11,2 тыс. автомобилей, а в январе - августе - в 3,6 раза, до 60,5 тыс.

Тройку лидеров замыкает "Газ", продажи которого в августе 2023 года возросли на 81% и составили 5,3 тыс. авто, а за восемь месяцев - на 49%, до 32,2 тыс.