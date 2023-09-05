Мосбиржа ведет переговоры с регионами РФ о выпуске исламского эквивалента облигаций

Это необходимо для финансирования строительства платных дорог и запуска экологического транспорта, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московская биржа ведет переговоры с некоторыми субъектами России о выпуске исламского "эквивалента" облигаций - сукуков - в целях финансирования строительства платных дорог и запуска экологического транспорта. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Завернуть сукуки в стандартные облигации достаточно сложно, а завернуть в цифровые права - достаточно легко. Московская биржа уже ведет с некоторыми субъектами федерации переговоры о выпуске такого вида инструментов для финансирования строительства платных дорог, экологического транспорта. Если сюда еще и экологическую компоненту завернуть, уже получается "даблгрин", - сказал он в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Швецов также отметил, что сегодня федеральный долг мог бы финансироваться через цифровые финансовые активы (ЦФА). "Я не уверен, что сегодня регулирование субъектов разрешает финансировать долг не через облигации. Для Минфина есть четкий запрет - федеральный долг может финансироваться только через облигации. Но почему он не может [быть профинансирован] через ЦФА?", - отметил Швецов.

По мнению представителя биржи, такое финансирование не снизит контроль над долгом регионов, но даст возможность "заворачивать" в ЦФА сущности, которые в облигации завернуть невозможно.