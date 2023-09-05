Работники СПГ-заводов Chevron в Австралии анонсировали двухнедельную забастовку

Она начнется 14 сентября

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Работники трех австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), принадлежащих компании Chevron, начнут предупредительные кратковременные забастовки 7 сентября, а при отсутствии решения в споре по поводу оплаты и условий труда с 14 сентября перейдут к полной двухнедельной забастовке. Об этом заявил профсоюзный альянс Offshore.

"Юристы Offshore направили руководству Chevron дополнительное уведомление о защищенной промышленной забастовке, которая начнется после первых семи дней предупредительных ограничений, стартующих 7 сентября. Альянс будет останавливать [производство] 24 раза по часу ежедневно (то есть 24 часа в сутки - прим. ТАСС) в течение 14 дней начиная с четверга, 14 сентября", - указано в заявлении профсоюза, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Работники трех австралийских заводов по производству СПГ, принадлежащих Chevron, отклонили 1 сентября предложение руководства об урегулировании трудового спора. Они пригрозили провести забастовку, которая полностью остановит работу всех предприятий. Детали отклоненного предложения не уточнялись, однако отмечалось, что оно направлено работникам в обход профсоюза. В Chevron заявили, что компания продолжит переговоры и примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев.

Ранее австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy удалось достичь принципиальной договоренности с профсоюзами об изменении условий труда своих сотрудников в обмен на отказ от забастовки, которую те запланировали на 2 сентября.

10 августа агентство Bloomberg отмечало, что возможные забастовки работников австралийских заводов по производству СПГ рискуют поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.