Премьер Сингапура призвал АСЕАН сконцентрироваться на экономической интеграции

По мнению Ли Сяньлуна, странам ассоциации стоит также развивать цифровую и зеленую экономики

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Экономическая интеграция должна занимать центральное место в повестке АСЕАН. Об этом заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

"Экономическая интеграция должна оставаться в центре нашей повестки дня. До сих пор мы добились хороших результатов, но нам нужно быстро двигаться к развитию новых областей роста, особенно цифровой и зеленой экономики", - приводит слова Ли Сяньлуна газета The Straits Times.

Он также упомянул о начале переговоров по Рамочному соглашению АСЕАН по цифровой экономике (Defa). "Мы должны работать над тем, чтобы Defa было дальновидным и стимулировало всеобщий рост, который создавал бы возможности за счет улучшения цифровых связей, навыков и грамотности в регионе и приносил ощутимую пользу нашему бизнесу и нашему народу", - приводит газета слова премьер-министра Сингапура. "Рамочное соглашение, которое будет качественно проработано, может помочь раскрыть огромный неиспользованный потенциал цифровой экономики региона", - считает Ли Сяньлун.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. В ходе них стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также ряд региональных вопросов. По мнению местных наблюдателей, ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на встрече, могут стать кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.