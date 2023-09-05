В новых регионах с 2024 году станут доступны электронные услуги на "Работе России"

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов уточнил, что такая возможность появится с 1 июля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Получение услуг в электронном формате на портале "Работа России" будет доступно для жителей новых регионов РФ с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Все основные услуги как для соискателей, так и для работодателей <...> в электронный вид приведены. С 1 июля 2024 года электронная возможность получения услуг будет работать и на новых территориях - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области", - сказал он на сессии "Развитие социальной инфраструктуры: инвестиции в будущее".

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что социальный контракт станет доступен жителям новых регионов России с 1 января 2024 года. Таким образом, в новых субъектах будет действовать полный перечень мер государственной социальной поддержки.