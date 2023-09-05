Подготовительные работы по строительству обхода Адлера намерены начать в 2024 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря его строительству сократится время в пути, разгрузится существующая улично-дорожная сеть Адлера, что позволит увеличить туристический поток в южные регионы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подготовительные работы по строительству обхода Адлера, который является первым этапом проекта по созданию новой трассы Джубга - Сочи, планируется начать в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"В командировке в Сочи проверил ход дорожного строительства и в частности подготовку к строительству обхода Адлера протяженностью порядка 10 км. <…> Основные работы начнем уже в следующем году. Сейчас с учетом горных условий и плотной застройки прорабатываем вопросы по поиску оптимальных инженерных и технологических решений для строительства", - отметил Хуснуллин, добавив, что работы планируется завершить в 2026 году.

Обход Адлера - это новый маршрут от Кудепсты до Высокого. Благодаря его строительству сократится время в пути, разгрузится существующая улично-дорожная сеть Адлера, что позволит увеличить туристический поток в южные регионы, подчеркнул Хуснуллин.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщал, что в этом году планируется начать проектирование и подготовку к стройке на наиболее загруженном участке трассы Джубга - Сочи - на обходе микрорайона Адлер.

Проект "Южный кластер"

Ранее глава "Автодора" сообщал, что в рамках реализации первого этапа проекта "Южный кластер" первоочередным является решение вопроса пробок на трассе от Джубги до Сочи.

Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме "Таврида" в Крыму. Проект стал частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На данный момент в него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.