Губернатор Колымы попросил Путина помочь с решением вопроса о сроках режима ОЭЗ в Магадане

Сергей Носов заявил, что продление действия для сохранения таможенного режима является наиболее оптимальным вариантом, по мнению ФТС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов попросил президента России Владимира Путина помочь с решением вопроса об окончании работы режима особой экономической зоны в Магадане. С завершением этого режима люди, которые 10 лет назад купили автомобиль под существующую ОЭЗ, будут вынуждены уплатить таможенные пошлины, единовременные выплаты составят 4,6 млрд рублей.

"В 2025 году завершает режим действия особая экономическая зона в городе Магадане. Этот уникальный режим действует только благодаря вашей поддержке. <…> Есть один тонкий момент - при окончании действия режима у населения, которое купило автомобили под зону более 10 лет назад, возникает обязанность уплатить таможенные пошлины за их ввоз. Это 50% всех легковых автомобилей в городе, единовременные выплаты населения составят порядка 4,6 млрд рублей", - сказал он в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел глава государства.

Носов отметил, что продление действия для сохранения таможенного режима является наиболее оптимальным вариантом, по мнению ФТС. "Уверен, что будет найдено правильное, мудрое решение как для жителей, бизнеса, так и для региона в целом", - резюмировал губернатор.

Особая экономическая зона в Магаданской области - территория, которая расположена в административных границах города Магадана, на которой устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Помимо льготного таможенного режима, льгот на добычу полезных ископаемых, по налогу на прибыль, для участников ОЭЗ действует льготный порядок списания убытков прошлых лет на 100%.