В Чувашии на строительство двух школ планируют выделить дополнительно более 200 млн рублей

Как сообщили в Минстрое республики, деньги должны покрыть увеличившиеся из-за подорожания строительных материалов расходы

ЧЕБОКСАРЫ, 5 сентября. /ТАСС/. Расходы на строительство двух школ в Чувашии по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" увеличены на 204,6 млн рублей из-за удорожания строительных материалов. Дополнительные расходы предусмотрены в проекте республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год на возведение школ в Цивильском и Канашском округах, сообщили в Минстрое республики.

"Произошло увеличение стоимости строительных ресурсов. Дополнительно в 2024 году потребуется 204,6 млн рублей на строительство двух школ по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", - отметили в министерстве.

На заседании в региональном правительстве первый замглавы Минстроя Чувашии Владимир Максимов сообщил, что в данную госпрограмму включено строительство новых школ в Мариинско-Посадском, Цивильском и Канашском округах с общим объемом финансирования в 2023-2024 годах в размере 921 млн рублей. Школа в Мариинском Посаде открылась 1 сентября. Планируется, что два остальных учебных заведения - в селе Чурачики Цивильского округа и в селе Янгличи Канашского округа откроются 1 сентября 2024 года.

Максимов отметил, что Чурачикская средняя школа будет рассчитана на 375 мест, в настоящее время работы на объекте выполнены в среднем на 30%. Сумма контракта составляет 339,46 млн рублей. "По данному объекту имеется дополнительная потребность в средствах в объеме 93 млн рублей", - добавил заместитель министра.

По его словам, сумма контракта на строительство школы на 165 ученических мест с помещением для дошкольных групп в селе Янгличи составляет 275,46 млн рублей, работы выполнены более чем на 25%. "По данному объекту также имеется дополнительная потребность средств в сумме 111,6 млн рублей", - подчеркнул Максимов.

Замминистра сообщил, что дополнительные расходы на строительство данных школ были одобрены на заседании совета по инвестиционной политике и учтены в проекте республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год.