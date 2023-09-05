5 сентября, 20:31,
обновлено 5 сентября, 20:33

"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование с лизингодателем AerCap на 18 самолетов

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Самолеты перейдут в собственность страховой компании НСК, которая и осуществила выплату суммы урегулирования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" завершила процесс страхового урегулирование с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты перейдут в собственность страховой компании НСК, которая и осуществила выплату суммы урегулирования.

"Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap [Ирландия] на 18 воздушных судов и пять авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы "Аэрофлот", - отметили в компании. - В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия".

При этом в пресс-службе уточнили, что группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями самолетов иностранного производства.

Как заявлял летом этого года гендиректор группы Сергей Александровский, авиакомпания на тот момент вела переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями для выкупа 47 самолетов из операционного лизинга. Ранее "Аэрофлот" выкупил 18 самолетов из финансового лизинга. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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