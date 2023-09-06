В Польше сообщили об одобрении конгрессом США продажи стране 96 вертолетов Apache

По словам министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, стороны приступили к переговорам о цене

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Конгресс США разрешил потенциальную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache вместе с радарами и вооружением. Теперь мы приступаем к переговорам о цене. До момента завершения процедур и поставок в Польшу приобретенных вертолетов армия США предоставит нам Apache из своих запасов", - написал он.

Госдепартамент разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache 21 августа. Как сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, помимо вертолетов, планируются поставки различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire. Предполагается, что основными подрядчиками стали бы компании Lockheed Martin и Boeing.