В Подмосковье за пять лет увеличили выпуск колбасных изделий более чем на 40%

В настоящее время заявлено около 30 инвестпроектов в пищевой отрасли

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выпуск колбасных изделий в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 40%, годовой объем производства колбасных изделий в регионе приблизился к отметке в 265 тыс. тонн. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тыс. тонн до 264,1 тыс. тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в ближайшее время пищевая промышленность региона продолжит развиваться. Только в части импортозамещения в Подмосковье в настоящее время заявлено около 30 инвестпроектов в пищевой отрасли, в том числе и проекты по производству колбасных изделий.

Зампред напомнила, что за первые семь месяцев текущего года промпроизводство Московской области выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающая промышленность региона в отчетном периоде выросла на 12,3%.