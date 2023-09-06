Экспозиция России стала одной из крупнейших на выставке WorldFood Istanbul

В ней приняли участие свыше 30 производителей продуктов питания и напитков из РФ

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 производителей продуктов питания и напитков из России принимают участие в международной выставке WorldFood Istanbul 2023, открывшейся в Стамбуле. Мероприятие, в котором участвуют порядка 1,5 тыс. представителей более чем из 30 стран, продлится с 6 по 9 сентября.

"Экспозиция Made in Russia является одной из самых крупных на площадке. На площади более 600 кв. м российские компании представляют масложировую, молочную, икорную, готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, моющие и чистящие средства", - сообщили ТАСС в Российском экспортном центре (РЭЦ), который организовал экспозицию РФ.

Центр проводит для участников экспозиции деловые встречи с турецкими партнерами. В дни работы выставки планируется свыше 100 переговоров. Некоторые российские компании, представленные на нынешней выставке, участвовали в ней в прошлом году и заключили контракты с турецкими партнерами. Продукция части из них представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне с российской продукцией АПК, сказали в РЭЦ.

В оргкомитете выставки, которая проводится уже 31-й раз, ТАСС сообщили, что ожидаемая посещаемость может составить около 60 тыс. человек. Организаторы уточнили, что в рамках мероприятия представлено "свыше тысячи марок разнообразной продукции", а гости из Турции и из-за рубежа "смогут <...> попробовать представленные на выставке продукты, а также блюда, приготовленные известными поварами".