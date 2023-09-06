Мишустин заявил, что более чем две трети россиян предпочитают товары и услуги России

Премьер-министр отметил, что люди должны получать объективную информацию о продуктах, услугах и товарах и быть уверенными в их высоком качестве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более чем две трети российских потребителей отдают предпочтение отечественным товарам и услугам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым.

"Вот последние цифры: более чем две трети потребителей сегодня отдают предпочтение российским товарам. Товарам, которые произвели у нас в стране. Это очень неплохо", - сказал председатель правительства.

Мишустин отметил, что люди должны получать объективную информацию о продуктах, услугах и товарах и быть уверенными в их высоком качестве. "Президент отмечал, что повышение качества отечественных товаров и услуг напрямую влияет на конкурентоспособность нашей экономики. И по поручению главы государства мы сейчас ведем активную работу по снижению административной нагрузки", - напомнил он.

По словам премьера, предприниматели, работающие в сфере производства, промышленности, должны заниматься в первую очередь делом. "Встроенность всех процессов, связанных с контролем, должна быть удобна, необременительна для них. И мне кажется, очень много уже для этого сделано", - заметил глава кабмина, указав на то, что здесь роль Роскачества существенно возрастает, так как организация взаимодействует с потребителями.

Подводя итог, Мишустин отметил, что сейчас для российских производителей открываются новые возможности в связи с уходом зарубежных компаний. "Естественно, это новые вызовы для Роскачества, потому что нужно контролировать качество продукции, производства. И то, с чем сейчас сталкиваются наши предприниматели, которым надо произвести, привезти, возместить, создать добавленную стоимость соответствующим образом, - это все вызовы. Поэтому нужно сделать все необходимое для того, чтобы наша продукция была качественной, конкурентоспособной", - поручил премьер.