Минфин предложил отсрочить уплату налога на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах

Согласно предложению ведомства, срок отсрочки составит год

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает продлить срок уплаты налога на прибыль госпредприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в новых регионах сроком на год в целях мер поддержки. Об этом говорится в разработанном министерством проекте постановления кабмина РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях оказания мер поддержки субъектам топливно-энергетического комплекса государственной формы собственности, местом нахождения которых являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, правительство Российской Федерации постановляет: 1. Предоставить организациям <…> право на следующие меры поддержки: а) продление на 12 месяцев установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты налога на прибыль организаций, авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2023 году", - следует из документа.

Отмечается, что к организациям, которые имеют право на получение предлагаемых мер поддержки, относятся государственные предприятия и учреждения, за которыми закреплены права владения, пользования и (или) распоряжения объектами топливно-энергетического комплекса, местом их нахождения являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области.

Согласно тексту проекта, предлагаемые меры поддержки предоставляются организациям, включенным в перечни, которые направлены в уполномоченный налоговый орган в 2023 году и I квартале 2024 года, а также в соответствии с перечнем организаций, за которыми закреплены права по владению, пользованию и распоряжению предприятий ТЭК в новых регионах.