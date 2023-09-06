Инвестиции в развитие социнфраструктуры Москвы останутся на уровне 30% в течение шести лет

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на это в бюджете уже заложены деньги

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень инвестиций в социальную отрасль в Москве составляет 30%, и в ближайшие 6 лет планируется сохранить их на том же уровне. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Конечно, не будем скрывать, что долгосрочные инвестиции необходимы, если мы хотим реальный прорыв. И мы в Москве за последние четыре года не только говорили и записывали стратегии, но и выполняли их на практике. Уровень инвестиций в социальную отрасль составляет 30% от всех расходов. <...> Такой же тренд мы будем выдерживать ближайшие шесть лет. На это в бюджете уже заложены деньги", - сказала Ракова в рамках Форума социальных инноваций регионов в Москве.

Она напомнила, что проект обновления поликлиник Москвы является инновационным. Специалисты разрабатывают стандарты внутренней логистики, архитектурных решений и оказания помощи. "Никто не знает, что в период ковида, в пик "омикрона", основная нагрузка легла на поликлиники. И 130 поликлиник города находились на ремонте. Сеть была сокращена на одну треть. Но мы не просто справились с ковидом. Мы очень хорошо справились", - заявила заммера.

По ее словам, за 13 лет в Москве произошли колоссальные изменения в сфере благоустройства, транспорта, городской среды и услуг.