Около 8 млн туристов посетили Подмосковье летом

Всего в области прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыс. человек

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 8 млн человек в качестве туристов посетили Московскую область минувшим летом. На территории региона в жаркий сезон провели порядка 300 крупных мероприятий, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше - в 2022-м было 7,6 млн, в этом - 7,9 млн. Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали "Город танцует в парках" и "На одной волне". А наши традиционные фестивали - Чайковского, "Лето. Музыка. Музей", "Джазовые сезоны", гастрономический - стали еще популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыс. человек", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством хореографа Егора Дружинина стал одним из самых ярких мероприятий лета. В конкурсной программе приняли участие почти 3 тыс. человек. На гала-концерт в Пестовский парк Балашихи пришло свыше 12 тыс. любителей танцев, а за весь летний сезон гостями фестиваля стали около 100 тыс. зрителей.

Также этим летом в подмосковных парках прошел музыкальный фестиваль кавер-версий песен "На одной волне". Каждые выходные на сценических площадках артисты исполняли современные версии известных композиций. Концерты прошли в 25 городских округах, их посетили свыше 35 тыс. зрителей.

В материале также отмечается, что почти 1 млн любителей искусства за лето посетили музеи Подмосковья.