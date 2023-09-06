Новак: "Газпром" в рамках газификации построил в РФ сеть трубопроводов длиннее экватора

Это более 42 тыс. км газопроводов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с начала системной газификации регионов России в 2005 году построил в стране более 42 тыс. км газопроводов, что больше протяженности экватора Земли. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"В период с 2005 года (то есть с тех пор, как была организована системная работа по газификации регионов) по 2022 год компанией "Газпром" построено 2922 газопровода протяженностью 42,468 тыс. км. Это достаточно масштабный результат. Для сравнения - окружность экватора составляет 40,075 тыс. км", - отметил он.

По словам Новака, за последние два года протяженность магистральных газопроводов в РФ значительно увеличилась, количество подключений новых потребителей к газовым сетям выросло. "Создаются все необходимые условия для того, чтобы газ пришел в как можно большее количество регионов, домов и производств", - констатировал вице-премьер. В прошлом году в рамках пятилетних программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ было построено 177 межпоселковых газопроводов протяженностью 3,3 тыс. км и 14 газопроводов-отводов и ГРС протяженностью 260 км, созданы условия для газификации порядка 82,3 тыс. домовладений и квартир и 350 котельных в 449 населенных пунктах. Общий объем инвестиций в 2022 году на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых трубопроводов составил 107 млрд рублей.

Новак добавил, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, целевой уровень газификации составляет 82,9%.