В МИД РФ заявили, что четыре предложения ООН по зерновой сделке не новы

В дипведомстве отметили, что инициативы не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельхозэкспорта России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре новых предложения генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша по зерновой сделке не новы и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства по зерновой сделке.

"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения - SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний - производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы", - указали в дипведомстве.

"Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта", - констатировали в МИД РФ.