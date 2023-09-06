В Жуковском появится новый индустриальный парк

На территории парка возведут свыше 1 млн кв. м различных объектов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Индустриальный парк построят на территории городского округа Жуковский. Благодаря привлеченным на будущую площадку инвестпроектам может быть создано около 6 тыс. рабочих мест, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"На территории индустриального парка будет построено более 1 млн кв. м различных объектов. Совокупный объем инвестиций в реализацию проектов на территории "Жуковского" может составить более 40 млрд рублей, что позволит создать порядка 6 тыс. рабочих мест для жителей городского округа Жуковский и соседних муниципалитетов", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что Корпорация развития Московской области в ближайшее время приступит к строительству индустриального парка. Всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру в индустриальном парке планируют запустить в IV квартале 2025 года.

Поясняется, что новый парк площадью 233 га будет расположен к юго-востоку от Москвы, в 24 км от МКАД и в черте городского округа Жуковский. В непосредственной близости - железная дорога, Новорязанское шоссе и международный аэропорт Жуковский. Индустриальный парк будет оснащен всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой: водозаборным узлом, комплексом очистных сооружений, новыми дорогами и транспортными развязками. Также внимание будет уделено благоустройству территории и озеленению территории.

"Транспортной инфраструктурой, которая будет построена в индустриальном парке, смогут пользоваться не только резиденты, но и жители ближайших населенных пунктов. "Жуковский" станет одним из современных индустриальных парков на территории Московской области. Помимо крупных производств там смогут разместиться и предприятия малого и среднего бизнеса. Учитывая, что городской округ является центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения, в индустриальном парке могут быть сконцентрированы высокотехнологичные производства, у которых не будет проблем с квалифицированными специалистами - в городе развита система высшего и среднего образования" - привели в пресс-службе слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.