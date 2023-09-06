Индийские инвесторы планируют построить фармзавод на Ставрополье

В пресс-службе губернатора сообщили, что компания сможет заместить некоторые марки медпрепаратов, производители которых покинули российский рынок

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Индийская компания планирует построить на Ставрополье завод по производству лекарств, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с представителями индийской компании AJ Trust Educational Consultancy по вопросу создания в Ставропольском крае нового производства лекарственных препаратов. С такой инициативой выступили индийские инвесторы. Речь идет о выпуске медикаментов, которые смогут заместить ряд марок медпрепаратов, производители которых покинули российский рынок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый завод может разместиться в Невинномысске. Сопровождение запуску проекта готовы оказать Минэкономразвития края и местные власти. Уже есть подходящий земельный участок, обеспеченный необходимой инженерной инфраструктурой. На новом фармзаводе смогут работать специалисты, выпустившиеся из региональных вузов и ссузов.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что других подробностей касательно проекта пока нет. Инвесторы сначала посмотрят территорию, а потом смогут озвучить цифры.

"Со своей стороны, индийские инвесторы отметили, что считают Ставропольский край приоритетной площадкой для реализации этого проекта в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, Индия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Ставропольского края. Товарооборот в последние годы стабильно превышает $30 млн в год. Ставропольский край экспортирует удобрения, шерсть, а также растительное масло, пшеницу. Основной объем импорта приходится на фармацевтическую продукцию, продукты неорганической химии и керамические изделия.