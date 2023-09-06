Самарский "Авиакор" рассчитывает получить сертификат на авиаконтейнеры

В пресс-службе правительства региона сообщили, что это поможет упростить и ускорить процесс погрузки и разгрузки самолета

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Самарское предприятие "Авиакор - авиационный завод" планирует получить сертификацию от Росавиации на производимые авиаконтейнеры, которые успешно испытали на "Аэрофлоте". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Говоря о планах, [гендиректор "Авиакора"] Алексей Гусев отметил, что в этом году компания намерена получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по освоению производства авиационных средств пакетирования. Они представляют собой специальный авиационный контейнер или поддон, который предназначен для перевозки багажа, грузов и почты в самолетах", - говорится в сообщении.

В таком транспортном пакете можно объединять разные виды груза и багажа в укрупненную, стандартизированную по габаритам грузовую единицу. Это значительно упрощает и ускоряет процесс погрузки и разгрузки самолета. Первые контейнеры уже передали компании "Аэрофлот" на контрольную и опытную эксплуатацию, испытания прошли успешно, отметил Гусев. "Сейчас нужно провести некоторые доработки, после чего мы приступим к их серийному выпуску для российской авиации. Эксплуатационный срок контейнеров три-четыре года", - сказал руководитель предприятия.

"Рад тому, что локализация производства авиационных средств пакетирования составляет сто процентов", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с руководством и сотрудниками "Авиакора".

Кроме того, предприятие продолжает создавать четыре фюзеляжа для нового турбовинтового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 "Ладога". Гусев показал главе региона собранные панели изделия на основном стапеле.

Завод также сумел заместить производство и поставки ряда агрегатов, включая гидроаккумуляторы, иллюминаторы для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. "Раньше они были итальянскими, французскими, а теперь самарские - "Авиакора". Загрузка очень большая", - сообщил Гусев.

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. В 2003 году "Авиакор" приступил к реализации проекта по выпуску Ан-140, а в 2015-м решил приостановить программу производства этих машин из-за ситуации на Украине. Сейчас завод занимается капитальным ремонтом Ту-154, техническим обслуживанием Ту-154 и Ан-140, а также поставкой компонентов для различного типа самолетов.