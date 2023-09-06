В ЦБ заявили, что запрет МФО вынудит граждан и бизнес обращаться к "черным кредиторам"

Как отметили в Банке России, микрофинансовые организации обеспечивают доступность заемных средств для граждан, в том числе жителей отдаленных территорий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Запрет микрофинансовых организаций (МФО) приведет к снижению доступности финансовых услуг - люди и бизнес, нуждающиеся в краткосрочных займах, будут вынуждены обращаться к "черным кредиторам", которые действуют вне закона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

Согласно думской базе данных, депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о признании утратившим силу закона о деятельности микрофинансовых организаций.

"Такой законопроект не поступал к нам на рассмотрение. Важно отметить, что запрет деятельности микрофинансовых организаций приведет к снижению доступности финансовых услуг и, как следствие, ухудшит положение граждан и бизнеса, которые нуждаются в краткосрочных займах. Например, на лечение, приобретение бытовой техники или оборудования для малого бизнеса. В результате люди и бизнес будут вынуждены обращаться к "черным кредиторам", которые действуют вне закона", - говорится в сообщении регулятора.

Как отметили в ЦБ, микрофинансовые организации активно участвуют в финансировании малого и среднего бизнеса (на такие займы приходится почти 20% портфеля). Кроме того, они обеспечивают доступность заемных средств для граждан, в том числе жителей отдаленных территорий.

В пресс-службе также указали, что Банк России постоянно совершенствует регулирование и надзор за деятельностью МФО, уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг. ЦБ принимает меры по ограничению роста закредитованности населения. Так, с 1 июля 2023 года потолок ставки по займу снизился с 1% до 0,8% в день, а сумма максимальной переплаты по займу, после которой не начисляются проценты - с 150% до 130%. "Это позволит снизить долговую нагрузку на граждан", - пояснили в ЦБ.

Также регулятор принимает меры, которые позволяют пресечь недобросовестные практики со стороны микрофинансовых организаций. В апреле 2023 года начали действовать требования для предотвращения мошенничества при выдаче онлайн-займов с использованием чужих персональных данных. МФО обязаны проверять личность заемщика по определенным параметрам, отметили в ЦБ.