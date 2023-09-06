Саудовский кронпринц заверил Путина в готовности к экономическому партнерству с БРИКС

Стороны также договорились продолжить работу над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов

ДУБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность к построению экономического партнерства со странами БРИКС.

Как сообщило Саудовское агентство печати, стороны обсудили различные аспекты международной повестки, в том числе результаты последнего саммита БРИКС, на котором Саудовская Аравия получила приглашение вступить в сообщество. Агентство также отметило, что президент и наследный принц рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в рамках соглашения ОПЕК+ и договорились продолжить работу над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+, а также перспективы расширения БРИКС. "Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", - говорилось в сообщении пресс-службы. Наследный принц, как отметили в Кремле, выразил признательность российской стороне за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС.

Разговор президента с наследным принцем состоялся на следующий день после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. Объем добычи нефти с учетом сокращения составит 9 млн б/с. В сообщении Саудовского агентства печати отмечалось, что королевство добровольно сокращает добычу на 1 млн б/с в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, общий объем сокращения добычи в сентябре составит 1,5 млн б/с.

О саммите БРИКС

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.