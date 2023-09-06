Банки РФ за 2023 год могут получить прибыль выше уровня 2021 года

По данным ЦБ, она может превысить 2,4 трлн рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прибыль российских банков по итогам 2023 года может превысить 2,4 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"За II квартал 2023 года банки заработали 0,8 трлн рублей прибыли (а за первое полугодие - 1,7 трлн рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам", - сообщил регулятор.

ЦБ также ожидает, что повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных мер приведут к сдерживанию потребительского кредитования. "Мы ожидаем, что годовой темп роста портфеля, скорее всего, окажется ближе к нижней границе диапазона 13-17%", - указано в материалах регулятора.

Прирост корпоративного портфеля в 2023 году составит 12-16%, основными факторами роста во втором полугодии продолжат выступать кредитование застройщиков, проекты в рамках трансформации экономики и замещение внешнего долга.

Также регулятор отмечает, что с учетом текущей динамики и возможной заинтересованности населения вкладами по повышенным процентным ставкам, прогнозный диапазон роста средств населения составляет 11-15% за 2023 год, рост корпоративных средств в 2023 году составит 13-17% с учетом традиционных для конца года поступлений на счета компаний, связанных с исполнением бюджета, а также дополнительных притоков в условиях роста цен на энергоресурсы.