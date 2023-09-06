Почти 500 тыс. россиян проголосовали за подключение сел к интернету в 2024 году

В 2024 году к мобильному интернету планируется подключить 1 481 населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти полмиллиона россиян проголосовали за подключение к мобильному интернету деревень и поселков в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Уже через пять дней, 10 сентября, завершится голосование за деревни и поселки, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. <...> Свой голос за доступный интернет уже отдали почти полмиллиона россиян. Из них - 430 тыс. сделали это онлайн и 60 тыс. - по почте", - сообщило министерство.

Всего в 2024 году к мобильному интернету планируется подключить 1 481 населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек. Активнее всего россияне голосуют в Татарстане, Башкирии, Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях, добавили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что 2021 году в голосовании участвовали более 700 тыс. человек, в 2022 году - почти 900 тыс. человек. За последние два года по этой программе к интернету подключили почти 2 тыс. деревень и сел. В 2023 году планируется подключить еще 1,8 тыс. населенных пунктов.

Подключение малых населенных пунктов к интернету проходит в рамках программы "Устранение цифрового неравенства".