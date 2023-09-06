В Северной Осетии пройдет форум с участием делегаций из Ирана, Бразилии, ОАЭ

Мероприятие проведут с 24 по 26 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Молодые люди из регионов России, Ирана, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов примут участие в форуме в Северной Осетии с 24 по 26 ноября. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета "Деловая Россия" по инвестициям, цифровизации и цифровым финансовым активам Алексей Макаров.

"В Северной Осетии будет проходить форум "Будущее Осетии" с участием молодых предпринимателей как из регионов России, так и из Ирана, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов. Форум будет проводиться в рамках объявленной президентом России пятилетки созидательного предпринимательского труда", - сказал Макаров.

По его словам, участниками форума станут представители деловой молодежи, крупного бизнеса, государственных структур.

Для них будут проходить панельные дискуссии, секции, презентации инвестиционных, в том числе молодежных, проектов. Также планируется заключение соглашений с инвесторами.

Главными задачами форума являются укрепление межнациональных отношений, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и формирование кадрового резерва предприятий региона; формирование инвестиционных проектов, привлечение инвестиций, в том числе путем эмиссии цифровых финансовых активов; развитие туристического сектора как основы для привлечения инвестиций.

В форуме предусмотрена работа секций по двум основным направлениям: "Предпринимательство и цифровизация" и "Национальная культура как инструмент развития региона". Также на площадке форума будет проходить инвестиционная выставка.

"Форум и инвестиционная выставка могут заинтересовать владельцев капитала, инвесторов, крупных предпринимателей, крупные российские и иностранные компании туристического, финансового и производственного секторов", - отметил Макаров.

Мероприятие организуется при участии общероссийской общественной организации предпринимателей "Деловая Россия", Министерства экономического развития РСО-Алания, Министерства РСО-Алания по национальной политике и внешним связям, АНО "Центр гражданских и общественных инициатив в области спорта, науки, культуры, законности и правопорядка".