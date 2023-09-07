Объем торговли Китая и Евросоюза в январе - августе снизился на 7,8%

Показатель достиг $529 млрд

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Товарооборот КНР и ЕС в январе - августе сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

Объем экспорта китайской продукции в Евросоюз упал на 10,5% и составил $340,9 млрд. Поставки из стран ЕС в КНР снизились на 2,5%, до 188,2 млрд.

Торговый оборот Китая с Италией уменьшился на 10,1%, с Нидерландами - на 9,6%, с Германией - на 8,7%.

По данным таможни, товарооборот между Китаем и ЕС в 2022 году достиг $847,3 млрд, что на 2,4% больше, чем в предшествующем году.