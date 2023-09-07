"Нижнекамскнефтехим" остановит завод этилена на плановый ремонт

В планах провести капремонт факельной системы предприятия с обновлением отдельных элементов

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "Сибур") остановит завод этилена на плановый ремонт с 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 9 сентября на заводе этилена "Нижнекамскнефтехима" начинается плановый остановочный ремонт. В связи с остановочными операциями ожидается дымное горение факела с 9 по 10 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проведен капитальный ремонт факельной системы завода с обновлением отдельных элементов, что позволит обеспечить последующее бездымное сжигание легких отдувок. "Кроме того, для повышения экологичности производства будут проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности работы установки локальной очистки сточных вод завода, включающие в себя чистку, ремонт и техническое перевооружение отдельных узлов", - говорится в сообщении.

Завершение работ планируется 29 сентября.

"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний страны, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в России.