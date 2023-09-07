В АЦ ТЭК заявили, что полимерная отрасль России выдержала санкции

Экспорт в 2022 году упал всего на 9,5%, сообщили в Аналитическом центре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полимерная отрасль России выдержала санкционное давление, экспорт полимеров в 2022 году упал всего на 9,5%, сообщили ТАСС в Аналитическом центре (АЦ) ТЭК со ссылкой на презентацию начальника департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Анастаса Гатунка. Однако в I полугодии 2023 года экспорт в ЕС полипропилена и полиэтилена был полностью остановлен.

По словам представителя АЦ ТЭК, полимерная промышленность РФ в целом выдержала испытание санкциями, а для российских компаний отрасли даже открылись новые возможности. При этом в условиях санкций компании пересматривают конфигурацию полимерных проектов, меняют лицензиаров и поставщиков оборудования, переносят сроки строительства и запуска.

Из-за ограничения поставок полимеров в недружественные страны экспорт из РФ в 2022 году снизился на 9,5% к 2022 году. А в I полугодии 2023 года экспорт полипропилена и полиэтилена в ЕС из России был полностью остановлен. Доля Китая в общем объеме экспортных поставок полипропилена по итогам января - июня 2023 года достигла почти 40%, около 35% пришлось на Турцию. Отгрузки полиэтилена в эти две страны также составляют около 70% всего экспорта из России.

Большинство сегментов переработки полиолефинов обеспечены отечественным сырьем, сообщили в АЦ ТЭК. Доля импорта в потреблении полиолефинов в I полугодии 2023 года составила менее 15%, а небольшой импорт европейских полиолефинов сохранился за счет поставок через третьи страны.

Прогноз выпуска продукции

В 2022 году производство полиолефинов в России сократилось больше, чем их переработка, подчеркивается в презентации. В 2023 году ожидается восстановление производства. В основном снижение переработки полиолефинов в 2022 году было вызвано не сложностями с сырьевым обеспечением, а с падением спроса, отметили эксперты. В 2023 году ожидается восстановление внутреннего рынка до уровня выше показателей 2021 года.

Ключевой проблемой российского рынка полимеров является обеспеченность рынка малотоннажными специальными марками, которые производить менее выгодно в силу их сравнительно небольших объемов потребления, отмечается в презентации Гатунка. Тем не менее работа в этом направлении ведется, добавили АЦ ТЭК.