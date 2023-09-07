Путин поручил рассмотреть тему льгот для производителей комплектующих к суперкомпьютерам

Кабмин также должен продумать грантовую поддержку ученых, малых и средних технологических компаний, чтобы профинансировать использование ими суперкомпьютеров, в том числе для создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о льготах для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, кабмин должен продумать грантовую поддержку ученых, малых и средних технологических компаний, чтобы профинансировать использование ими суперкомпьютеров, в том числе для создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

Еще одна задача - разработка и реализация на базе ведущих исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта образовательных программ по подготовке специалистов, создающих большие языковые модели и технологии генеративного искусственного интеллекта. Также правительство должно решить вопрос с разграничением ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.