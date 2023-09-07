"Уральские авиалинии" перевезли за лето 3,2 млн пассажиров

Объемы перевозок выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в авиакомпании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла за три летних месяца 3,2 млн пассажиров, увеличив показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"За летний период с 1 июня по 31 августа авиакомпания выполнила 18 964 рейса (101% к аналогичному периоду 2022 года) и перевезла 3 278 753 пассажира (103% к аналогичному периоду 2022 года)", - сообщили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями в августе стали Москва - Сочи - Москва, Екатеринбург - Сочи - Екатеринбург, Москва - Калининград - Москва, Москва - Махачкала - Москва, Екатеринбург - Москва - Екатеринбург, Жуковский - Душанбе - Жуковский.

В августе 2023 года услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 1 191 290 пассажиров (101% к августу 2022 года), добавили в пресс-службе. По итогам восьми месяцев 2023 года авиакомпания перевезла 6 252 803 пассажира (113% к аналогичному периоду 2022 года).

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2022 года перевезла почти 8,5 млн. пассажиров. География полетов насчитывает более 100 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.