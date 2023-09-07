Кабмин предложил усовершенствовать меры поддержки высокотехнологичных компаний

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина выполняется задача по достижению суверенитета в ключевых отраслях промышленности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России предложило усовершенствовать меры поддержки высокотехнологичных компаний, в частности, резидентов "Сколково", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина выполняется задача по достижению суверенитета в ключевых отраслях промышленности. "Сегодня рассмотрим вопрос, который касается совершенствования мер государственной поддержки высокотехнологичных компаний. Такая помощь должна быть максимально эффективной и адресной, нацеленной на практическую реализацию идей и инициатив в сфере инноваций", - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что на заседании речь пойдет о корректировке финансового инструмента, который активно используют стартапы "Сколково". "Имею в виду компенсацию затрат на уплату таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте оборудования, запчастей и иной продукции. На эти цели в федеральном бюджете ежегодно предусматривается около четверти миллиарда рублей", - продолжил он.

"Правительство подготовило законодательную инициативу, которая вводит важное условие о применении льготного режима только для товаров, ввозимых в страну исключительно с целью проведения исследовательской деятельности. При этом предлагаем распространить приоритетное ускоренное прохождение всех таможенных процедур не только на действующих, но и на бывших резидентов института развития "Сколково", а также на участников индустриальных кластеров, технопарков и научные институты", - указал Мишустин.

По его словам, такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия. "А это значит, что отечественные предприятия смогут нарастить выпуск качественной продукции для наших граждан, чтобы обеспечить людей всем необходимым", - подытожил глава кабмина.