Международные резервы РФ за неделю выросли на $3 млрд

По данным на 25 августа, объем резервов составлял $580,5 млрд

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ увеличились за неделю на $3 млрд и на 1 сентября 2023 года составили $583,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составил $583,5 млрд, увеличившись за неделю на $3 млрд, или на 0,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 25 августа, объем резервов составлял $580,5 млрд.

Ситуация в августе

Международные резервы РФ в августе снизились на 1,41%, до $581,659 млрд. Валютные резервы за август уменьшились на 1,63% - до $436,921 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах снизилась за месяц на 0,72% и составила $144,738 млрд.

На 1 сентября 2022 года международные резервы РФ составляли $565,66 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.