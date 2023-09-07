Число обращений к финомбудсмену снизилось в I полугодии 2023 года на 8,4%

Вместе с тем специалисты отмечают увеличение количества заявлений в отношении негосударственных пенсионных фондов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Служба финансового уполномоченного, по предварительным данным, получила в первом полугодии 2023 года более 70 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба финомбудсмена.

"В первом полугодии 2023 года в Службу финансового уполномоченного, по предварительным данным, поступило 70 685 обращений потребителей финансовых услуг, что на 8,4% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (77 187 обращений)", - приводятся в сообщении слова главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Согласно статистике службы, основное количество заявлений поступило в отношении страховых организаций, при этом число таких обращений сократилось по сравнению с первым полугодием 2022 года на 8,3% - до 62 277. Количество обращений в отношении банков сократилось на 3,7% (до 6 679), микрофинансовых организаций - на 15% (до 1 002), кредитных потребительских кооперативов - на 61,8% (до 136). Потребители услуг ломбардов направили три обращения по сравнению с 15 обращениями в первом полугодии 2022 года.

Финомбудсмен отмечает, что сокращение числа обращений произошло практически по всем сегментам финансового рынка, по которым служба рассматривает обращения потребителей финансовых услуг. "Такая динамика, как мы полагаем, связана с тем, что за время работы института финансового уполномоченного - с середины 2019 года - финансовые организации стали менять бизнес-процессы и все больше применять клиентоориентированный подход в спорах с потребителями, разрешать проблемы на претензионной стадии", - отметил Воронин.

Вместе с тем специалисты отмечают увеличение обращений в отношении негосударственных пенсионных фондов - поступило 73 обращения по сравнению с 54 обращениями в первом полугодии 2022 года (рост на 35,2%).

В пресс-службе финомбудсмена добавили, что в первом полугодии 2023 года по результатам рассмотрения поступивших обращений финансовым уполномоченным вынесли 48 983 решения.