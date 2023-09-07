В Астраханской области возместят аграриям 25% затрат на строительство овощехранилищ

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей региона

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области в 2024 году начнут оказывать господдержку агропромышленным предприятиям региона по компенсации до четверти затрат на строительство овощехранилищ. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Сельхозотрасль имеет специфику сезонности, без современных овощехранилищ стоимость продукции кратно увеличивается. В области более 200 тыс. тонн единовременного хранения овощей и картофеля суммарно. Мы прирастаем ежегодно. Со следующего года в рамках федерального проекта у нас действует господдержка до 25% от понесенных затрат на строительство овощехранилищ", - сказал Пашаев, уточнив, что также существует механизм лизинга оборудования для овощехранилищ.

По словам Пашаева, на сегодняшний день в Астраханской области работает 113 овощехранилищ, до конца года будут созданы новые подобные объекты в Черноярском, Енотаевском и Ахтубинском районах.

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей Астраханской области, ведущие позиции в АПК сохраняет отрасль растениеводства. В отрасли работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.