В Приморье планируют построить 130 тыс. кв. м арендного жилья за 3 года

Речь идет о более 2 тыс. квартир

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья планируют построить в 2023-2025 годах 130 тыс. кв. м арендного жилья, сообщил ТАСС губернатор региона Олег Кожемяко.

"С 2019 года стали строить арендное жилье. За это время возведено 73 тыс. кв. м арендного жилья, почти 1,5 тыс. приморских семей улучшили свои жилищные условия. На 2023-2025 годы запланировано построить еще 130 тыс. кв. м - это более 2 тыс. квартир", - сказал Кожемяко.

Он напомнил, что всего в Приморье за 2022 год ввели в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья, это самый высокий показатель за постсоветский период. Жилищный вопрос решили 47 тыс. семей, в том числе с помощью программы "Дальневосточная ипотека". В 2023 году регион намерен ввести в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м жилья, а в дальнейшем ежегодно наращивать объемы на 300 тыс. кв. м.

"В целом, можно говорить о том, что строительная отрасль в Приморье стабильно развивается и наращивает объемы. <...> Все возникающие трудности решаем в связке с федеральными ведомствами. Например, федеральный центр помог сдвинуть с мертвой точки вопрос обманутых дольщиков. В 2019-2022 годах в Приморском крае построили и ввели в эксплуатацию 21 многоквартирный дом из разряда долгостроев общей площадью 205 тыс. кв. м, восстановлены в правах 2,5 тыс. обманутых дольщиков", - сообщил Кожемяко, уточнив, что открытым остался вопрос по дому на улице Пихтовой во Владивостоке, он решается на уровне региона и федерального правительства.

Реализация проектов по формированию комфортной городской среды и изменению облика крупных городов Дальнего Востока будет обсуждаться на сессии VIII Восточного экономического форума "Новые города для жизни". Форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября, его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.