Гонконгская фондовая биржа полностью отменила торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня

Метеорологическая обсерватория ранее объявила наивысшее, черное, штормовое предупреждение

ГОНКОНГ, 8 сентября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа в пятницу полностью отменила торги в связи с действующим в городе черным штормовым предупреждением из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

"В связи с действующим черным штормовым предупреждением и экстремальными условиями торгов на рынках ценных бумаг и деривативов сегодня не будет", - сказано в заявлении на сайте биржи. Ранее руководство биржи отменило утренние торги, отметив, что проведение дневной сессии будет зависеть от погодных условий.

Торги на Гонконгской фондовой бирже отменили из-за непогоды второй раз за неделю и третий раз в текущем году: 1 сентября они не состоялись из-за обрушившегося на город супертайфуна "Саола", 17 июля торги были отменены из-за тайфуна "Талим".

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, черное, штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений. По данным на 13:00 (08:00 мск) пятницы, в городе по-прежнему действует черное штормовое предупреждение.

В настоящее время движение наземного общественного транспорта в ряде районов Гонконга частично восстановлено. Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года.