В Москве в парке "Ходынское поле" откроют восемь всесезонных кафе

Прием заявок на участие в аукционах завершится 22 сентября, торги пройдут 27 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Права на осуществление торговой деятельности в восьми нестационарных объектах на территории парка культуры и отдыха "Ходынское поле" выставили на торги в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Победители аукционов смогут открыть восемь всесезонных кафе в парке "Ходынское поле". С ними подпишут договоры на пять лет. Павильоны уже установлены в различных локациях парка. Размер ежемесячной платы за осуществление торговой деятельности в НТО определится в ходе торгов", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Пять павильонов расположены на Центральной аллее, два - возле западного входа в парк, еще один - у восточного входа, недалеко от вестибюля станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии. Ассортимент точек общепита может включать горячие и холодные блюда из полуфабрикатов, выпечку и кондитерские изделия, чай, кофе, соки и другие безалкогольные напитки, а также различные снеки и другую продукцию.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 22 сентября, торги пройдут 27 сентября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.